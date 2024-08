Erivajadustega tudengite stipendiumite taotlemine muutub paindlikumaks

Edaspidi antakse võimalus erivajadustega üliõpilastel stipendiumi taotleda ka pärast õppeaasta algust. Kuna tegemist on vajaduspõhise stipendiumiga, mida makstakse kindlatele tingimustele vastajatele, siis ei ole põhjendatud taotluste vastuvõtmine vaid kord või kaks aastas. Stipendiumile tekib üliõpilasel õigus, kui talle on määratud puue. Kui puue määratakse õppeaasta keskel ja tal tekib alus stipendiumi saamiseks, saab stipendiumi taotleda igakuiselt.

Üldjuhul on võimalik taotleda stipendiume õppekava nominaalkestuse aja jooksul ehk näiteks bakalaureuse õppes kolm aastat. Siiski on loodud erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotledes erisused esimese ja teise õppeastme puhul. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab edaspidi taotleda lisaks nominaalkestusele veel täiendavalt üks aasta. See on periood, kui ka kõrgkoolid lubavad õpet nominaalkestuse raames veel lõpetada ning tagatud on ravikindlustus. Osakoormusega õppides on stipendiumi õigus taotleda kahekordse õppekava nominaalkestuse ajal.