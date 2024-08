Lõpeb vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli magistriõppekavadele

Luu- ja lihaskonnaga seotud probleemidele keskenduval füsioteraapia magistriõppekaval on olulisel kohal koostöö tööandjatega, aga ka rahvusvaheliste ekspertidega. Sellest tulenevalt on ka esmakordselt avatav magistriõppekava ingliskeelne, et läbi rahvusvaheliste teadmiste võimaldada magistrantidele kvaliteetne kraadiõpe. Õpe on kaheaastane, ingliskeelne ja tasuline. Esimene kursus alustab õpingutega 2025. aasta jaanuaris. Lisainfo on leitav kodulehelt nooruse.ee/physiotherapy.