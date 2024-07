Maaülikool katsetab Rõhu aias roheasfalti ja vihmapeenart

Juurdepääsuteel asendatakse bituumen 15–25 protsendi ulatuses puidupõhisest biomassist toodetud keskkonnasäästliku materjali ligniiniga, et vähendada fossiilse materjali kasutamist.

Maaülikooli arendusjuhi Linnar Pärna sõnul pakuvad loodavad lahendused õppimis- ja uurimisvõimalusi tudengitele ning teadlastele. Projekti käigus kaetakse roheasfaldiga ligikaudu 250-meetrine sõidutee Aia teelt kuni olemasoleva hoonestuseni Rõhu katsejaama krundil, samuti hoonete juurde jääv plats, kokku ligikaudu 3250 ruutmeetril. Riigihanke võitis teedeehituse firma Maveter OÜ ning projekti kogumaksumus on 200 000 eurot.

Linnar Pärn tõdes, et see on maaülikooli jaoks konkreetne samm taristupõhise jalajälje vähendamiseks. «Tahame olla ülikoolina suunanäitajad ja selliste innovaatiliste lahenduste ja õpiobjektide loomist oma taristu arendamisel senisest enam rakendada,» sõnas Pärn.