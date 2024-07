Tartu Nooruse 7 ühiselamu sai ligi kümne miljoni eest uue ilme

Hea sisekliima ja energiatõhususe tagamiseks paigaldati ühiselamusse soojusvahetiga mehaaniline ventilatsioonisüsteem ja kõikide tehnosüsteemide automaatne juhtimissüsteem. Hoone katusele rajati päikeseenergiajaam, mille võimsus on 40 kW. Jalgrattaid on võimalik edaspidi parkida kahe lukustatava varjualuse alla, kus on ruumi 90 rattale. Lisaks korrastati krundi välialad ja parklad ning loodi elektriauto laadimispunktid.

Hoone on jaotatud korteriteks, millest igaühes on üks ühekohaline ja üks kahekohaline tuba, dušš, WC ja külmkapp. Iga nelja korteri peale on üks ühisköök. Elamus on ka mõni kahe ühekohalise toaga korter ja ühekohaline isikliku köögiga stuudiokorter. Keldrikorrusel on jõusaal, selvepesula ja tehnoruumid.