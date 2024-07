Isamaa nõuab valitsuselt õpetajate keelenõuete järjekindlat hoidmist

«See, et uue valitsuse esimeseks otsuseks on kavandatud kvalifikatsiooninõuete lahjendamine eestikeelsele õppele üle minevate koolide õpetajatele, on halb üllatus,» kommenteeris pikaaegne haridus- ja teadusminister ning praegune riigikogu Isamaa fraktsiooni liige Tõnis Lukas valitsuse kava anda neljapäevasel istungil luba õpetamist jätkata ka B1 tasemel keeleoskusega õpetajail. «Isamaa pöördub valitsuse poole, et see sellist ajaloolist viga ei teeks!»

«Niisiis on kõik vene koolides õpetavad õpetajad teadnud juba 24 aastat, et peavad ametis jätkamiseks eesti keelt oskama kesktasemel ning juba 16 aastat, et see konkreetne eksam, mis sooritada tuleb, on B2 taseme eksam. Öelda, et see on uudis, mis sai teatavaks alles 2022. aasta lõpus, kui jällegi Isamaa algatusel seadustati täielik üleminek eestikeelsele õppele, on vale,» jätkas Lukas.