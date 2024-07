EBS ja kood/Jõhvi lõid käed IT- ja ärihariduse edendamiseks

Esimese ühisprojektina pakutakse kood/Jõhvi vilistlastele võimalust omandada EBSis ettevõtlusalane bakalaureusekraad kahe aastaga. Aasta pärast avaneb EBSi tudengitel võimalus saada kood/Jõhvis programmeerimisõpet.

EBSi ja kood/Jõhvi koostöö eesmärgiks on luua haridusinnovatsiooni, kasutusele võtta uuenduslikke õppevorme ja katsetada uusi tehnoloogiaid. Tudengitele pakutakse ainulaadset võimalust arendada oma õpiteed senisest mitmekülgsemalt ja tulevikku vaatavalt.

kood/Jõhvi tegevjuhi Lauri Haava sõnul on ärijuhtimine ja tehnoloogia tundmine oskused, mis suurepäraselt üksteist täiendavad ja võimendavad. «Meie eesmärk on nii tehnoloogia- kui ärihuvilistele pakkuda parimat mõlemast maailmast ja sestap on koostöö EBSiga kood/Jõhvi jaoks selge strateegiline valik. Selline koostöö võimaldab kood/Jõhvi lõpetajatel oma tehtud töö kaasa võtta kraadiõppe teekonnale ja EBSi õppe- ning ainekavadest hakkab tulevikus leiduma tehnoloogiaõppe komponente kood/Jõhvi programmist,» ütles Haav.

2024. aasta sügisest on kood/Jõhvi vilistlased oodatud jätkama õpinguid EBSi bakalaureuseõppes, kus neil on võimalik ettevõtluse- ja ärijuhtimise teadmisi täiendades omandada bakalaureusekraad vaid kahe aastaga. Alates 2025. aasta sügisest saavad aga EBSi bakalaureuseõppe üliõpilased õppida koostöös kood/Jõhviga pakutaval tarkvaraarenduse spetsialiseerumissuunal.

Martin Villig, EBSi vilistlane ja audoktor ning kood/Jõhvi kaasasutaja nentis, et Eesti ettevõtted vajavad hädasti programmeerimis- ja ärijuhtimise teadmistega töötajaid. Samuti on need oskused vajalikud oma ettevõtte loomiseks. Seega avaldab Villig lootust, et EBSi ja kood/Jõhvi koostöö annab uut hoogu Eesti tehnoloogiaettevõtluse eduloole kuivõrd võimaldab ühendada programmeerimisoskused ettevõtjale ja ärijuhile vajalike teadmistega.

Mart Habakuk, EBSi kantsler lisas, et suured asjad sünnivad koostöös. «Oluline osa Eesti uusettevõtluse edulugudest on seotud innovatiivsete digitaalsete platvormide ja teenuste loomisega. Tähenduslikud ettevõtted sünnivad ja kasvavad, kui kokku saavad sarnaseid väärtusi jagavad ettevõtjad, arendajad ja disainerid. Ettevõtja ei pea olema arendaja ja arendaja ei pea olema ettevõtja. Ettevõtja peab oskama koos töötada arendajate, disainerite ja üha rohkem ka teadlastega. See on see, mida me EBSis koos partneritega iga päev ise õpime ja õpetame. Usun, et EBSi ja kood/Jõhvi koostöö hakkab juba lähiaastatel andma olulist panust Eesti digiettevõtluse eduloo jätkumisse.»