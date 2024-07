Uuring: Eesti noored teevad sporti Läti ja Leedu noortest sagedamini

Trendiuuringust selgus, et iganädalane spordi harrastamise sagedus on 15-39-aastaste Baltikumi noorte seas aasta-aastalt kasvanud. Kolme riigi võrdluses on Eesti noored kõige aktiivsemad. Neli kuni kuus korda nädalas teeb trenni viiendik ehk 21 protsenti Eesti noortest, 14 protsenti Läti noortest ning üheksa protsenti Leedu noortest. Üle kolmandiku Eesti, Läti ja Leedu noortest treenivad üks kuni kolm korda nädalas. Eestis ei harrasta sportimist 11 protsenti, Lätis 17 protsenti ja Leedus 18 protsenti sihtrühmast.