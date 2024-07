Õpetajakoolituse erialadele laekus rekordarv avaldusi

Tallinna Ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost märkis, et tänavune vastuvõtt valmistas suurt rõõmu, sest tõi kaasa viimase viie aasta suurima avalduste arvu õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste valdkonnas. «Avalduste arv on selle aja jooksul lausa kahekordistunud,» sõnas Joost.

Joost lisas, et tänaseks on veidi rohkem kui 670 kandidaati oma õppima asumist juba kinnitanud. Tegelik immatrikuleeritavate arv võib veel muutuda. «Suures plaanis on oodata, et saabuval õppeaastal alustab õpetajaõpinguid ligikaudu 100 üliõpilast rohkem kui eelmisel aastal.»