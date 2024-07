TalTech ja Tehnopol avasid ökohotellid lülijalgsetele putukatele

Tehnopoli kinnisvara- ja haldusjuht Marten Peiel ütles, et tehnoloogia abil on võimalik kindlaks teha, kuivõrd erinevad roheluses mõõdetud andmed näiteks linnatänaval kogutud andmetest. «Meil on väga hea meel, et see projekt sai ellu viidud – see on hea näide sellest, kuidas teaduslinnak saab aidata kaasa ülikoolis tehtavale teadusele. Tudengid hakkavad ise hotellidest kogutud andmeid jälgima ning andmete põhjal saab teha järeldusi, missugustel tingimustel toimuvad muutused, millal esineb anomaaliaid ning milline on loodusliku mitmekesisuse mõju linnaruumis,» lausus Peiel.