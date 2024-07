Õpetajate ühendused esitasid loodavale valitsusele kümme palvet

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimehe Kaja Sarapuu sõnul on õpetajate ühenduste esimene palve, et uus valitsus arvestaks riigikogu kultuurikomisjoni poolt 12. märtsil 2021 valitsusele tehtud ettepanekuid, mille eesmärk on tagada õpetajakutse väärtustamine ja õpetajate järelkasv.

«Õpetajate ühendused toetavad eestikeelsele õppele üleminekut. Reformi õnnestumiseks on ääretult oluline, et riik toetaks eestikeelsele õppele üleminekut adekvaatsete ressurssidega. Õpitulemuste välishindamise juures rõhutasime ka eri aineühenduste ühist seisukohta, et aineühendused ei toeta tänasel kujul e-eksamitele üleminekut,» ütles Sarapuu.

Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaatori Madis Somelari sõnul näitas neljapäeval avaldatud hariduskulude analüüs, et absoluutarvudes on meie riigi kulud haridusvaldkonda silmapaistvad, samas on üldhariduskoolides õpetajate töötasud tagasihoidlikud.

«Üldhariduskoolidele suunatud hariduskuludest moodustab suure osa uute koolimajade ehitamine ning pädevate õpetajate poolt loodava vaimse õpiruumi osa on alarahastatud. Kui soovime luua olukorda, kus üldhariduskoolides töötab kvalifikatsiooninõuetele vastav motiveeritud õpetajaskond, peame võimalikult ruttu rakendama õpetajate pädevust ja panust arvestava karjäärimudeli. Adekvaatse töötasu maksmiseks on vaja kokku leppida, mis on õpetajate põhitöö ning mille eest tuleks maksta lisatasu. Lisaks rõhutasime vajadust väärtustada senisest enam tööd klassijuhatajana,» ütles Somelar.

Õpetajate nappus on kõikjal

Õpetajad paluvad, et õpetajakoolituse lõpetanute tegeliku arvu osas oleks läbipaistvus, et valitsuse, riigikogu ja ühiskonna liikmed näeksid, et nii jätkates haridusvaldkonna jätkusuutlikkus puudub.