Vaata, millise mõnulemisala ehitavad tudengid Tartusse

Kursuseprojekti juhendaja, arhitekt ja EKA doktorant Elina Liiva leiab, et varjualuse projekt on tudengitele oluline linnaruumi tõlgendamise harjutus. «Tudengite ülesandeks oli lagedale tulla kontseptsiooniga, mis sobitub Annelinna elamurajooni. Kuna tegemist on väikevormiga, said noored projektile loominguliselt läheneda. Samas tuleb neil endil nüüd ka varjualune lõpuni valmis ehitada. See on nende esimene kogemus, kuidas ideest paberil saab käega katsutav ehitis,» kirjeldas Liiva.