Maaülikool taasavab veiste katsefarmi

Renoveerimistööde käigus vahetati laudas välja enamik seadmeid ja tehti vajalikke ehitustöid.

Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats ütles, et loomade pidamistingimused ning nende heaolu on tänu laudas tehtud täiendustele nüüd kindlasti paremini kontrollitud.

Toit on osa julgeolekust

Tiirats lisas, et ka toidujulgeolek on üks Eesti julgeoleku komponente. «Loomakasvatuse järjepidev arendamine Eestis on väga tähtis. Me peame suutma hädaolukorras oma elanikkonna toiduga kindlustada, kuid ilma lehmapiima ja piimatoodeteta ei saa me rääkida tervislikust toidulauast,» selgitas Tiirats veisekasvatuse olulisust.

Märja veisekasvatuse katsefarmis on oluline nii teaduse kui ka hariduse pool – see on Eesti Maaülikooli veterinaariaüliõpilaste üheks peamiseks suurloomameditsiini praktilise õppe kohaks ning teadlastele uurimisbaasiks veistega seotud katsete läbiviimisel.

Märja farmi juhataja, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi projektijuht Birgit Aasmäe selgitas, et tänapäevased laudad on väga nutikad ja suure osa tööst saab teha tehnoloogia abil. «Näiteks on loomade elektroonilised kõrvamärgid justkui ID-kaardid, millega loomad pääsevad robotisse ja lüpsiplatsile ning vasikad saavad söödaautomaatidest süüa. Lüpsiandmed salvestatakse arvutisse. Kui mõne lehma puhul on näha korduvaid häireid, tuleb lehm üles otsida, üle vaadata ja vajadusel suunata robotisse või määrata talle ravi,» kirjeldas Aasmäe.