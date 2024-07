Esmaabialaste oskusteta peagi enam noortelaagrit juhendama ei pääse

Määruse uuendamise ajendiks olid tänavu kehtima hakanud noorsootöö valdkonna kutsestandardid, millega muudeti ka kutsetasemeid ja -nimetusi. Kui seni oli määruses noorsootöö valdkonna 7. taseme kutse loetletud üksnes laagri juhataja kvalifikatsiooninõudena, siis nüüd täpsustatakse ka, et selle taseme kutse omanikul on õigus töötada noortelaagris nii juhataja kui kasvatajana. Info noorsootöö valdkonna kutsete taotlemise kohta on kättesaadav Eesti Noorsootöötajate Kogu veebilehel. Kutseid väljastab Eesti Noorsootöötajate Kogu, samuti on võimalik kutset omandada neljal noorsootöö õppekaval Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis.