Maaülikooli populaarseimad erialad on jätkuvalt veterinaarmeditsiin ja maamajandus.

Eelmise nädala neljapäevaga lõppes sisseastumisavalduste esitamine maaülikooli bakalaureuse- ja magistriõppesse õppima asumiseks. Lisaks veterinaariale on suured konkursid maamajanduse erialale, geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekavale, loodusturismi ning keskkonnaplaneerimisse ja maastikukujundusse.

Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve ütles, et maamajandus ja veterinaaria püsivad erialade populaarsusedetabeli tipus vaatamata sellele, et ülikool muutis sel aastal mõlema õppekava sisseastumistingimusi rangemaks. «Nende muudatuste eesmärk on sõeluda juba kandideerimisetapis välja need tulevased õppijad, kelle motivatsioon on kõrgem ja sobivus erialale parem, et õppimisele kohe stuudiumi alguses kergekäeliselt käega ei löödaks,» sõnas Järve.

Veterinaarmeditsiini õppekavale esitati sel aastal üle 250 avalduse, seega on konkurss üle seitsme inimese kohale. Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava sessioonõppes on ühele õppekohale kandideerimas kaheksa inimest kohale ja päevaõppes on kandideerijaid 7,5 inimest kohale. Uuel õppekaval ringbiomajandus on konkurss 3,6 soovijat ühele kohale.

Ina Järve sõnul on rõõmustav see, et huvi magistriõppe vastu on suurenenud. «Sel aastal on magistriõppe õppekavadele esitatud pea 25 protsendi võrra rohkem sisseastumisavaldusi kui mullu. Magistriõppes on suurimad konkursid majandusarvestuse ja finantsjuhtimise, keskkonnakorralduse ja -poliitika, aianduse, ergonoomika ning loodusturismi õppekavadel,» rääkis Järve.

Vastuvõtukatsed toimuvad maaülikoolis sel nädalal ning vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse SAIS-is 12. juulil.

Ina Järve paneb sisseastujatele südamele, et pärast vastuvõetuks osutumist tuleb kahe päeva jooksul ehk hiljemalt 14. juulil kinnitada SAIS-is oma õppimatuleku soov, muidu antakse õppekoht pingereas järgmisele kandidaadile. «Seega tuleks juuli keskpaigas sisseastumise infosüsteemil hoolikalt silma peal hoida,» sõnas Järve.

Eesti Maaülikooli doktoriõppes õppima asumiseks saab avaldusi esitada veel kuni 29. juulini.