Tehnikakõrgkool õppureist pungil – ajas kõvasti üle ääregi

​Populaarsemate erialade pingerida oli selline:

​TTK avas sellel õppeaastal esmakordselt sotsiaaltöö õppekava ka Ida-Virumaal, Kukrusel, mis on mõeldud erialal juba töötavatele kohalikele spetsialistidele, kellel vastav kõrgharidus seni puudub.

10. juulil pannakse üles sissesaanute nimekirjad. 12. juuli tuleb teha otsus, kas tulla või mitte tulla. Seega muutusi võib ette tulla ning on põhjust oodata. Loobujate asemel saavad võimaluse liituda kõrgkooli perega. Sisseasutujate nimekriju veebis avalikult lugeda ei saa aga kõigil sisseastunutel on võimailk sisseastumise infosüsteemis jälgida seda, kas nende jaoks on koht vabanenud.