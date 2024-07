Riik suunab üle 60 miljoni Ida-Virumaa põhikoolivõrgu korrastamisse

Kallase sõnul on suunatud toetused just Ida-Virumaale, sest piirkonna haridusvõrk vajab kaasajastamist. «Maakonna rahvaarv on viimase 30 aastaga langenud kõige enam ning prognooside kohaselt elanike vähenemine jätkub, ka haridustaristu on seal Eesti keskmisest oluliselt halvemas seisus,» tõdes minister. «Ida-Virumaast saab investeeringutoetuse abil esimene maakond, kus kogu koolivõrk on korrastatud. Kaasaegne ja motiveeriv õpikeskkond toetab nii kvaliteetse hariduse pakkumist kui ka eestikeelsele õppele üleminekut.»

Investeeringute abil viiakse Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste üldhariduskoolide ning õppekohtade arv koolides vastavusse noorte arvuga ning ehitatakse või renoveeritakse põhikoolide õppehooned. Selleks kasutatakse 50 miljonit eurot EL-i struktuurifondide vahendeid ja 10,7 miljonit eurot Eesti riigi kaasfinantseeringut. Samuti tuleb omavalitsustel panustada 15 protsenti omaosalust konkreetse projekti summast.

Kuna käesoleva perioodi Euroopa Liidu struktuurifondide investeeringutoetus koolivõrgu korrastamiseks on eelneva perioodiga võrreldes oluliselt vähenenud, otsustas ministeerium suunata toetuse ühte piirkonda Ida-Virumaale, et parandada sealseid õppetingimusi. Lisaks rahvaarvu kahanemistrendile on Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Ida-Virumaa munitsipaalkoolide haridustaristu vananenud. Näiteks kui 2023/24. õppaasta andmetel on Eesti keskmiselt ligi 25 protsenti omavalitsuste üldharidustaristust loomuliku ventilatsiooniga, siis Ida-Virumaal on loomuliku ventilatsiooniga pinna osakaal 57 protsenti, mis näitab samuti õppetingimuste parandamise ja kaasajastamise vajadust selles piirkonnas.