Eesti Kunstiakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise

HAKA juhataja Heli Mattisen selgitas, et rahvusvahelised eksperdid on leidnud EKA puhul mitmeid lahendusi ja lähenemisviise, mida kunstide valdkonna kõrgkoolidele kogu maailmas eeskujuks seada. «Nappide ressurssidega on Eesti kunstiülikoolil õnnestunud saavutada rahvusvaheline tipptase nii mitmeski aspektis,» lisas ta.

Edukalt läbi kriiside

Hindamisnõukogu võttis otsuse vastu tuginedes rahvusvahelise hindamiskomisjoni raportile. Otsuses toodi tunnustust väärivana välja EKA rektoraadi toimetulek ootamatute olukordadega, nagu Covid-19 kriisiga ning toetusega Ukrainale ja ukrainlastele, samuti tõhus juhtimine ning heade juhtimistavade väljatöötamine, mis omakorda edendavad EKA horisontaalset juhtimismudelit. Eraldi tõi komisjon välja ka Avatud Akadeemia, mis täienduskoolituse keskusena on pühendunud loova mõtlemise ja loominguliste oskuste arendamisele ning edendab nende pädevuste rakendamist pea kõigis eluvaldkondades.

Lisaks toodi positiivsena välja, et EKA kogukond, mis koosneb pühendunud töötajatest, üliõpilastest, vilistlastest ja huvirühmadest, on koostöine, avatud, paindlik ja toetav, mõistab hästi EKA missiooni ja tegutseb vastavalt. EKA õppejõud on kõrgelt kvalifitseeritud. Nad väärtustavad pidevat enesearengut ning õppijate arengu toetamist. EKA on avatud uuendustele õpetamises ja õppimises, mida tõestavad hea digitaalne õpikeskkond ja paljud teised uuenduslikud lähenemised.

Haridus parimal tasemel