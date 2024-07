Tallinna Ülikooli populaarseim eriala on jätkuvalt psühholoogia

«Me näeme stabiilselt kasvavat huvi õpetajaks või tugispetsialistiks õppimise vastu - kui aastal 2019 esitati neil erialadel Tallinna Ülikoolis 1304 avaldust, siis 2024. aastaks on avalduste arv enam kui kahekordistunud, jõudes 2902 avalduseni. Tallinna Ülikoolil täitub sel sügisel ka 105 aastat õpetajahariduse andmise algusest - mul on hea meel tõdeda, et meie õppejõud on endiselt Eesti hariduse suunajad ja teejuhid, kelle juurde soovitakse õppima tulla,» selgitas Klaasmägi.