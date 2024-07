TalTechi sisseastumisavalduste arv on viimase kolma aasta suurim

Kokku tuli kolmapäeva keskpäevaks avaldusi 7024, millest 5292 oli esimese astme kavadele. 587 avaldust tuli välismaalt. Inseneri erialadele esitatud avalduste arv kasvas mullusega võrreldes lausa 15 protsenti.

«Seadsime endale eesmärgiks kõnetada oma erialadega enamaid noori, kui eelmisel aastal, sest meie riik vajab majanduse tõusule pööramiseks just tublisid insenere, IT- ja majanduse tippspetsialiste. Mul on ääretult hea meel, et väga paljud noored on sellest eesmärgist aru saanud ja valinud oma õpingute jätkamiseks just TalTechi,» ütles TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll.

«Näeme, et huvi on kasvanud just inseneeria valdkonna õppekavade vastu, kuid kindlasti on siin veelgi arenguruumi ja peame edasi pingutama, et noored, sealhulgas ka tüdrukud valiksid eriala just meie ülikoolist,» selgitas Voll.

Inseneeria kavadest sai enim avaldusi ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine 425 avaldusefa, elektroenergeetika ja mehhatroonika alale laekus 311 avaldust ning tootearenduse ja robootika alale 212 avaldust.

Kõikide esimese astme õppekavade pingereas olid populaarseimad ärindus 505 avaldusega, rakenduslik majandusteadus 275 avaldusefa ning IT süsteemide arenduse sessioonõpe 269 avaldusega.

Magistriõppesse esitati 121 avaldust juhtimise ja turunduse kavake, 115 avaldust personalijuhtimise kavale ning ärirahanduse ja majandusarvestuse kavale laekus 104 avaldust.

Osadel tehnikaülikooli õppekavadel on vaja nüüd läbida ka sisseastumiskatsed. Need toimuvad 5.-9. juulil. Kui sisseastumiskatsed edukalt tehtud, teeb tehnikaülikool kandidaadile ametliku pakkumise õppimatulekuks. See kinnitatud, on õppekoht olemas ning võib augusti lõpus tulla esmakursuslaste eelnädalale.