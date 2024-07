ASTU LIGI Tudengite teadustööde konkursil läheb jagamisele 185 500 eurot

«Soovime tunnustada noori, kes on juba saavutanud oma töödega silmapaistvaid tulemusi, et innustada neid valitud teel jätkama. Ka laiemalt on Eesti teaduse järjepidevuse seisukohast tähtis, et meil jätkuks teadusliku maailmavaatega, uudishimulikke ja järjepidevalt tegutsevaid tudengeid,» kinnitas Noorma. «Seetõttu on tänavu konkursi auhinnafondis palju eripreemiaid, mis näitab, et väga paljud organisatsioonid näevad noorte värsketes ideedes suurt väärtust ning annavad meelsasti oma panuse, et noorteadlasi ja nende tööd tunnustada.»