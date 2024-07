Lennundusfirma paneb õla alla valdkonna tehnikute koolitamisele

«See strateegiline koostöö on proaktiivne samm praeguste lennunduse tööjõuprobleemide lahendamiseks,» ütles Magnetic MRO operatiivjuht Jan Kotka. «Ühendades Magnetic MRO hooldusorganisatsiooni aastakümnete pikkuse praktilise kogemuse EEK Mainori ja TSI akadeemiliste tugevustega, loome tugeva, tulevikku suunatud õppekava, mis varustab järgmise põlvkonna lennundustehnikuid vajalike oskuste ja teadmistega, et selles dünaamilises tööstuses edukalt toime tulla.»

«Rahvusvaheline koostöö on Eesti majanduse võtmetegur,» ütles Andrus Pedai, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor. «Magnetic MRO on silmapaistev näide rahvusvahelisest tehnoloogiaettevõttest, mis meelitab ligi globaalseid talente ja toetab Eesti kõrgtehnoloogiliste toodete eksporti. EEK Mainor on rõõmuga kaasatud sellesse kolmepoolsesse koostöösse eesmärgiga käivitada Magnetic Academy ja lennundustehniku õppekava.»

See algatus on osa Magnetic Academy jätkuvatest pingutustest, mis käivitati käesoleva aasta alguses, ja mille eesmärk on koolitada järgmise paari aasta jooksul 60 kuni 100 uut lennundustehnikut. Uus bakalaureusekraadiprogramm on kavandatud alustama 2025/2026 õppeaastal, sõltuvalt rahastuse kokkulepetest.