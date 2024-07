«Lae end» haridusprogrammi läbib sel aastal 20 õpetajat

Haridusprogrammi kolmandast hooajast võtavad osa õpetajad kaheksast maakonnast, nende hulgas 2023. aastal aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli pälvinud Rakvere riigigümnaasiumi füüsikaõpetaja Raimo Maasik.

Nomineeritud õpetajatest valis žürii programmi osalema kümme põhikooli füüsika- ja kümme keemiaõpetajat. Žüriisse kuulusid Enefiti, haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Füüsika Seltsi, Eesti Keemiaõpetajate Liidu ning Videoõpsi esindajad ja Rakett69 finalist.

Haridus- ja teadusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna juht Heidi Uustalu tõi esile, et Kutsekoja tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA koostatud analüüsist selgus, et õpetajate asendusvajadus on jätkuvalt suur, erinedes õppeaineti märkimisväärselt.

«Puudu on eeskätt matemaatika ja loodusainete õpetajatest – mõlema puhul esineb ka suur vanusest tulenev asendusvajadus. Selleks, et noortes huvi reaalteadusi õppida tekiks, on meil tarvis inspireerivaid õpetajaid, kes oskaksid õpitavat reaalse eluga siduda, innustaks küsima, kahtlema ja katsetama,» rääkis Uustalu.

Tema sõnul on õpilases huvi tekitamiseks vaja, et ka õpetajal endal oleks õppetöö läbiviimine põnev ja seda «Lae end» programm neile pakubki, viies õpetajad kokku haridusvaldkonna uuendajatega, kellega koostöös kaasahaaravat õppematerjali välja töötada ja igasse Eesti kooli ja õpilaseni viia. «On erakordselt tore, et sel aastal pakub programm koosõppe võimalust lisaks füüsikutele ka keemiaõpetajatele ja loodetavasti võimaldatakse seda järgmine aasta ka matemaatikaõpetajatele,» ütles Uustalu.