Mereakadeemia tudengitele avaneb praktikavõimalus suurtel kruiisilaevadel

EMERA laevamehaanika tudeng Mark-Mihkel Eiche on esimene Mereakadeemia tudeng, kes võeti vastu Holland America Line'i prestiižsesse kadetipraktika programmi. Mark-Mihkel alustab oma praktikat MS Noordami pardal, kus tal on võimalus rakendada oma akadeemilisi teadmisi reaalses töökeskkonnas ning potentsiaalselt tagada endale töökoht Holland America Line'is pärast akadeemia lõpetamist.

Eiche sõnul on Holland America Line tohutu võimalus nii talle kui ka tulevaste praktikantide jaoks, sest see tegutseb välismaal ja koosneb peaaegu 800-liikmelisest meeskonnast, kes on pärit üle kogu maailma. «Laevastik on suur, mis annab palju erinevaid marsruute ja töövõimalusi. Holland America Line annab võimaluse mõista, mida tähendab suure ja tehniliselt keeruka masina hooldamine, lisaks arendab ka pikaajaliselt samade inimestega töötamist ja elamist, äraolekuga toimetulemist ja sotsiaalseid oskusi.»

EMERA laevamehaanika programmijuht Valentin Bratkov lisas, et kogu oma elu on ta kokku puutunud erinevate laevadega, lasti-, reisijate- ja kruiisilaevadega, kuid kruiisilaevad ja parvlaevad on viimastel aastatel olnud tema prioriteediks ja pühendumiseks. «Eesti Mereakadeemia laevamehaanikute ja laevajuhtimise kõrgharidus peab olema ajakohastatud ning just seda ülesannet peavad täitma Eesti Mereakadeemia õppekavad. Esimeses etapis kaasasime praktikaprogrammi suurte kruiisilaevade omanikke, neist üks oli Holland America Line. Algus on tehtud ja me jätkame seda teed.»