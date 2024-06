Vaata, millised on Tartus rakenduskõrghariduse menukaimad õppekavad

«Esitatud avalduste arv näitab, et Tartu Tervishoiu Kõrgkool on sisseastujate seas hinnatud valik ja tervishoiuvaldkond on jätkuvalt atraktiivne. Rakenduskõrghariduse konkursid kõrgkoolis on viimastel aastatel olnud stabiilselt kõrged, üle viie avalduse õppekohale, kuid tänavu torkab silma kõrge konkurss radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavadele,» tõdes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar.