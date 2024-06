Keelekümblus, põgenikud ja AI: õpetajate lõputööd muutuvad üha praktilisemaks

Kas tegemist on väärtusliku abivahendiga, mis aitab õpetajatel toetada iga õpilase individuaalseid vajadusi, või pigem ohuga, mis dehumaniseerib õppeprotsessi? Uurimustest nähtus, et tekstigeneraatorid pakuvad uusi ja põnevaid võimalusi õppeprotsessi rikastamiseks. Siiski on oluline neid tööriistu kasutada vastutustundlikult ja eetiliselt, tagades selle, et õppeprotsessi keskmesse jääksid õpetajate otsused.