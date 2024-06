Eesti saab esimesed kutsetunnistusega podoloogid

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli podoloogi õppekava juhtivõpetaja Maria Suitsu sõnul on üks podoloogi töö eesmärkidest jalahoolduse arendamine kogu elanikkonna tervise huvides ehk podoloog on spetsialist, kelle töö keskendub jalalaba tervise säilitamisele ja taastamisele. «Eriti oluline on podoloogi töö krooniliste haigustega patsientide jaoks, kuna nad suudavad teadlikult hooldada näiteks diabeeti, reumat või veresoonkonnahaigusi põdevate patsientide jalgu ning ennetada tõsiseid jalaprobleeme, mis võivad viia näiteks amputatsioonideni,» selgitas Suits.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden lisas, et oskusharidus võiks Eestis olla palju enam väärtustatud, sest kui rääkida töökäte puudusest, siis enamasti on tegemist just oskustega spetsialistide puudujäägiga. «Meie kõrgkooli värsked vilistlased on täna tööturul väga-väga oodatud ning enamik neist leiavad töökoha juba oma õpingute vältel. Oskusharidusega spetsialistide nõudlusega seotud väljakutsed pole fookusesse toodud mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Seejuures esimese kolme enimnõutud eriala seas leiab alati äramärkimist mõni amet tervishoiu- või sotsiaalvaldkonnas,» ütles Preeden.