Noorte leiutajate vahel ootab jagamist üle 30 000 euro

Õpilasleiutajate konkurss on hea näide sellest, et igaühest võib saada leiutaja. «Mõnikord pakub igapäevaelu meile probleemi, millele oleks hädasti vaja nutikat lahendust, kuid mõnikord on lihtsalt tarvis lasta inspiratsioonil lennata,» julgustab ETAGi teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik.

Ta soovitab õpilastel suvel kindlasti järgida Fred Jüssi mõtet, mille järgi maailmas on suur vajadus viljaka mittemidagitegemise järele ja vaheajal mõnuga molutada – siis tulevad sageli need kõige paremad mõtted. «Kuna konkursi juhendajaks võib olla ka lapsevanem, siis võib leiutamine olla ka toredaks ajaviitmiseks, mida suvel koos lastega teha,» rääkis Allik. «Suvi on hea aeg, et lasta heal ideel küpseda, seda vaikselt edasi arendada ja siis sügisel see konkursile esitada.»