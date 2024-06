Rahvas valis programmeerimiskoolile kood/Võru tunnusvärvi

kood/Võru on programmeerimiskooli kood/Jõhvi filiaal, mis alustab tööd 2025. aasta sügisel. Kooli õppetöös kasutatav iseõppe kontseptsioon on Eestis väga populaarne ning vaid mõne aasta jooksul on õpingutele kandideerinud tuhandeid eri vanuses inimesi. Koodikooli õppijate keskmine vanus on 28, noorimad on 18 ja elukogenumad 60-ndates eluaastates.