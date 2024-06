Õpetajateperre lisandus mitusada värskelt diplomeeritud õpetajat

Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun avaldas heameelt, et hariduse valdkonna erialad ja õpetajaks õppimine on üha populaarsemad. «Meie instituudi lõpetajate ja sisseastujate arv suureneb aasta-aastalt. See aitab meil panustada Eesti õpetajate järelkasvu ja hariduse valdkonna spetsialistide ettevalmistamisse tervikuna,“ ütles Õun.,

Aktusel peetud kõnes märkis Õun, et ülikoolis veedetud aastad on täis väljakutseid, aga ka koos kasvamist, õppimist, arenemist ja üksteise innustamist. «Tänase päeva märksõna võiks olla aeg. Need aastad, ülikooliaastad, on olnud väga erilise väärtusega aeg, mis on andnud teile lisaks erialateadmistele oskuse probleeme lahendada, luua sünergiat ja olla inspireerivaks kaaslaseks.»