Üle 31 000 Tallinna lapse õppis prügi vähendama ja asju taaskasutama

Tallinn on alates 2001. aastast keskendunud laste keskkonnateadlikkuse tõstmisele. «Eri sihtrühmadele suunatud teavitustöö keskkonnasäästlike harjumuste kujundamiseks on äärmiselt vajalik. Kõige tõhusam on see aga kindlasti siis, kui alustada juba maast madalast. Seetõttu jätkame õppeprogrammi läbiviimist lasteaedades ja koolides ka järgmistel õppeaastatel,» ütles Tallinna abilinnapea Margot Roose.