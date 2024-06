Wise: noorte huvi tehnoloogiasektori vastu on varasemast väiksem

Huvi tehnoloogia õppimise vastu on maapiirkondades aastaga märgatavalt langenud. Alates 2022. aastast on Wise uuringusse kaasanud regionaalse vaate ning kahel eelmisel aastal on huvi tehnoloogiaerialade vastu maapiirkondades hüppeliselt kasvanud - 2023. aastal oli vastanute huvi keskmiselt 36 protsenti. Sel aastal aga tahavad IT-d või tehnoloogiaga seotud alasid edasi õppima minna vaid 15 protsenti maapiirkondade noortest.

Tänavu kevadised tulemused näitavad, et Harjumaal plaanivad 18 protsenti vastanuist midagi tehnoloogiavallast õppida, samas on 75 protsenti veendunud, et see neid ei huvita. Vastavad numbrid Tallinnas on 24 protsenti tehnoloogiaõppe kasuks ning 62 protsenti see ala ei huvita.

Ida-Virumaal on 35 protsenti noortest arvamusel, et nad lähevad õppima mõnd tehnoloogiaala, 57 protsenti on arvamusel, et see pole nende jaoks.

Pärnumaa noortest 20 protsenti tahavad õppida edasi tehnoloogia erialal, 66 protsenti aga mitte. Ülejäänutel arvamus puudub. Tartumaal vastanud noortest 22 protsenti arvavad, et valivad edasi õppimiseks mõne tehnoloogiavaldkonna eriala, 73 protsendil ei plaani end sellega siduda. Järvamaa noorukitest veerand ehk 25 protsenti kaalub edasi õppida tehnoloogiaga seotud erialasid, 63 protsenti seda teha ei plaani.