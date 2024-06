Narva õpetajad pingutavad eestikeelsele õppele ülemineku nimel

Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori Indrek Reimandi sõnul kummutab klassiõpetajate ümberõppe kursus müüdi, et Narva õpetaja ei ole valmis eestikeelsele õppele ülemineku nimel pingutama. «Kursuse läbimine eeldas osalejatelt tugevat motivatsiooni ja enesedistsipliini. Ida-Virumaa õpetajate jätkuvat huvi enda arendamise vastu näitab seegi, et järgmiseks õppeaastaks ette valmistatud sarnase ümberõppekursuse kohad on juba täitunud,» sõnas Reimand.