Ülikoolid tutvustavad messil jaapanlastele Eestis õppimise võimalusi

«Eesti ja Jaapani suhted on väga head ja valdkondade arv kasvab kiiresti, kus vastastikku soovitakse koostöö teha,» ütles Jaapanis asuva Eesti saatkonna nõunik Indrek Erikson.

Ta lisas, et Eesti pole enam kuulus vaid Tallinna vanalinna ja laulupeotraditsiooni poolest, vaid on jäänud silma ka oma hea haridustaseme, tehnilise innovatsiooni, digiriigi, küberkaitse, idufirmade ökosüsteemi ja mitme teise tegevusvaldkonnaga.

«Haridusdelegatsioonide tulek, koostöölepingud ja õpilasvahetuse kasv on kõik selle tunnistuseks. Kindlasti on aidanud Jaapani üliõpilaste arvu Eestis mitmekordistada ka Study in Estonia ja Eesti ülikoolide sihikindel tegevus,» märkis Erikson.