Birjo Must teab, kuidas leevendada inseneridenappust

Sedasi jõudis Birjo TalTechi mikrokraadiõppeni, mille valiku seas ta avastas enda jaoks mitmeid huvitavaid erialasid. Kusjuures ta kinnitab, et aasta-aastalt saavad mikrokraadiõppe valdkonnad üha täiendust. Nii on nende sekka just viimastel aastatel lisandunud ka inseneriõpe.

„Möödunud talvel hakkas mulle silma roheliste energiatehnoloogiate eriala, mis on väga praktiline inseneriõpe,« kirjeldab Birjo oma jõudmist mikrokraadiõppesse, millest tal praeguseks on läbitud esimene semester, teine seisab veel sügisel ees. „Kuigi ma sajaprotsendiliselt tingimustele ei vastanud, võeti mind pärast kontakteerumist õppekava juhiga ikkagi vastu. Mis tähendab, et võimalikud on ka erandid ja alati tasub ühendust võtta.»

Elukestev õpe saab üha sügavama tähenduse

Nüüd on Birjol pärast mikrokraadiõppe läbimist energeetika ja inseneriteadusega plaanis hakata süvitsi ja põhjalikumalt tegelema ning asuda edaspidi neid valdkondi tudeerima ka magistriõppes. Just mikrokraadiõpe on see, mis talle selleks uksed avab, sest varasem majanduse bakalaureus ja magistrikraad kommunikatsiooniteaduses ei oleks seda võimaldanud.