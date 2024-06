Elanikkonnakaitse alal on saanud õpet juba üle tuhande gümnasisti

Riigikaitselaagrites on koos Kaitseliidu ja vabatahtlikega koolitust antud kokku 1100 noorele. Juunikuu alguses koolitati elanikkonnakaitses 600 Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijat.

Tänapäevases julgeoleku mõistes heitlikus maailmas on vaja kriisis hakkamasaamist ning ellujäämisoskusi lastele ja noortele varakult õpetada. «Noored on kriisikoolituste jaoks igati sobilikud, sest nad on kohe astumas iseseisvasse ellu ja peavad iseseisvalt ka kriisidega toime tulema,» ütles Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu.