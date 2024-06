Tartu Ülikooli sihtasutust asub juhtima Andres Sutt

Uue esimehe Andres Suti sõnul on kõrgtasemel haridus osa eestlaste väärtusruumist. «Näen sihtasutuse nõukogu ühe olulise ülesandena selle väärtusruumi hoidmist. Me aitame annetajate abiga andekatel noortel keskenduda õpingutele, et mitte ühelgi neist ei jääks haridustee katki rahapuuduse tõttu, ning investeerime sel viisil tugevasse akadeemilisse järelkasvu. Mul on hea meel, et nõukogus on esindatud eri valdkondade kompetents ja rahvusvaheline kogemus, et järgmisel neljal aastal sihtasutust suunata ning ülikooli ja annetajate abiga tegevusmahtu kasvatada,» lisas ta.

Andres Sutt on olnud Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogu liige alates 2016. aastast. Ta on riigikogu 14. ja 15. koosseisu liige ning aastatel 2021–2022 oli ta ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Ta on töötanud Luksemburgis Euroopa stabiilsusmehhanismi pangandusdivisjoni juhina, Washingtonis Rahvusvahelise Valuutafondi direktorite nõukogus ja Eesti Energias. Andrest Sutil on seljataga pikk karjäär Eesti Pangas, kus ta vastutas muu hulgas asepresidendina finantsstabiilsuse eest.

Lisaks Andres Sutile kuuluvad sihtasutuse uude nõukogusse Vahur Kraft, Siiri Odrats-Koni, Agris Peedu, Eero Pärgmäe, Raigo Uukkivi, Aune Valk ja Hannes Vallikivi. Senistest liikmetest ei kandideerinud sihtasutuse nõukogusse Sten Luiga ja Jaan Tallinn.

Andres Sutt tänas nõukogu eelmist esimeest Sten Luigat ja liiget Jaan Tallinna suure panuse eest sihtasutuse arengusse.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk liitus tänusõnadega ja kinnitas, et mõlemad mehed on nii sihtasutuse nõukogus kui ka annetajatena teinud ära palju, nii et on pälvinud ka Tartu Ülikooli Tänutähe. Valk ootab huviga koostööd sihtasutuse nõukogu uute liikmete ja esimehega.

«Eesmärk on arendada vilistlastegevuse laiendamise kaudu annetuskultuuri ja kasvatada seeläbi üliõpilaste võimalusi pühenduda õpingutele ja teadustööle, sealhulgas omandada väga väärtuslikke väliskogemusi. Olukorras, kus riiklikke toetusi ja stipendiume jagub vähestele, on sihtasutuse tegevus järjest suurema tähtsusega,» ütles õppeprorektor.

Tartu Ülikooli Sihtasutus asutati 7. juulil 1997 eesmärgiga toetada eraalgatuslike stipendiumide abil üliõpilaste pühendumist teadus-ja õppetööle. Sihtasutuse juurde on loodud ligi sada eri valdkondade üliõpilasi toetavat stipendiumifondi, nendest 38 on liitunud sihtasutuse investeerimisportfelliga ja nende stipendiume makstakse välja vaid põhikapitali investeerimistulemist. Sihtasutusest saavad igal aastal annetajate toetusel stipendiume 200–300 üliõpilast.