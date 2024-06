Uuring: edasiõppimise eelistustes on IKT kõrvale tõusnud tervisevaldkond

Pikalt eelistatuimaks valdkonnaks olnud IKT-erialade eelistamine on viimasel kolmel aastal Eesti elanike seas märgatavalt langenud. Samas on see endiselt valdkond, mida eestimaalased soovitaksid kõige enam õppima minna - nii ütles 35 protsenti vastanutest. Sellele järgnevad tehnikaalad 29 protsendiga ja tervise õppesuund, sealhulgas arstiteadus 25 protsendiga.