Ukraina sõjapõgenikud saavad tasuta eesti keelt õppida

Ajutise kaitse saajatele on avatud registreerimine A1-tasemel kursustele, sügiseks pakutakse ligi 1600 õppekohta. Need on viimased algajate tasemel õppekohad selleks aastaks. Lisaks pakutakse ajutise kaitse saajatele kuni järgmise aasta alguseni kokku 1200 õppekohta edasijõudnute A2 ja B1-taseme kursustel.

«Pakume praegu kursusi nii tavarändega Eestisse saabunud inimestele, näiteks siia tööle või õppima tulnuile ja nende pereliikmetele, aga ka sõjapõgenikele, kel on Eesti riigi poolt pandud kohustus algtasemel eesti keele oskus omandada. Eeskätt puudutab see Ukrainast saabunud sõjapõgenikke, kellele on antud ajutise kaitse staatus, aga ka kõiki rahvusvahelise kaitse saajaid, ütles Saks, rõhutades, et tasuta saab osaleda ühe korra sama taseme kursusel.