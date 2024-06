Vaata, millised on Eesti mainekaimad rakenduskõrgkoolid

«Lennuakadeemia on järjepidavalt pidanud oluliseks lennundusalase teadlikkuse tõstmist ja inseneeria populariseerimist. Meil on hea meel tõdeda, et akadeemiat teatakse järjest rohkem ja meie mainet hinnatakse ühtmoodi kõrgelt erinevates elanikkonnarühmades,» rääkis Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel. «Kõrgkoolile on ilmselgelt väga suur tunnustus, kui esile tõstetakse meie hariduse praktilisust ja kõrget taset,» lisas ta.

«Rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide mainele aitab kindlasti kaasa see, kui me räägime oskusharidusest ja selle kasvavast vajadusest ning rollist Eesti ühiskonnas palju rohkem kui seni,» tõdes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees Ulla Preeden. «Tervishoiukõrgkooli esindajana on mul kahtlemata väga hea meel selle usalduse ja märkamise eest, sest kõrgetasemelist, praktilist ja samal ajal suhteliselt kitsale valdkonnale suunatud haridust saab hoida üksnes väga professionaalse ja tugeva meeskonnaga. Seega on see tunnustus ennekõike kogu kõrgkooli liikmeskonnale.»