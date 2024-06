Tartu lasteaiad ulatavad keeleõppel Ida-Viru kolleegidele abikäe

Programmi eestvedaja Mari-Liis Nummert Tartu Ülikooli eetikakeskusest toob välja, et ülemineku eesmärk on võimaldada igale Eesti lapsele väga hea haridus. «Igal lasteaial on ülesanne kujundada laste ja perede järgi oma nägu. Seetõttu ei saa kuidagi lõplikult kirjeldada, mis ühe lasteaia heaks teeb – neid asju on palju, lasteaial peab olema autonoomia oma maja kultuuri kujundada. Pigem on oluline, et suudaksime üle-eestiliselt tagada võrdväärse kvaliteedi – et meie lasteaiad toimetaks väärtuspõhiselt ja nüüdisaegse õpikäsituse teadmisi silmas pidades,» rääkis Nummert.