Suvekooli eesmärk on täiendada õpetajate teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad motiveerida ja toetada laste liikumisaktiivsust, ning innustada õpetajaid liikumisõpetuse valdkonna uusimaid suundi ja meetodeid oma töös rakendama ning kogemusi vahetama.

«Lastevanemate kõrval on koolide ja lasteaedade õpetajatel võtmeroll laste harjumuste ja väärtuste kujundamisel. Selle pärast on meie jaoks väga oluline toetada erinevatest Eesti piirkondadest sädeõpetajate entusiasmi ja kogemuste vahetust, et nad omakorda inspireeriks teisi ja levitaksid liikumispisikut,» ütles Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht Alo Lõoke.