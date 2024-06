Aasta kool 2024 on Jõhvi gümnaasium

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on konkursi võit tunnistus, et Jõhvi gümnaasiumi puhul on tegemist Ida-Virumaal väga head eestikeelset haridust pakkuva tugeva ja mitmekülgse kooliga. «Nii seekordne võitja kui ka kõik teised konkursil osalenud koolid on kindlasti inspiratsiooniks teistele õppeasutustele, aga annavad ehk ka tõuke kellelegi õpetaja ameti kasuks otsustamisel,” sõnas minister.

Aasta kool 2024 Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait rõõmustas tunnustuse üle ja lisas, et see näitab, et koolis tehakse õiget asja ning järjepidev töö kooli arendamisel on vilja kandnud. «Selle aasta konkursi teema on koostöö ning Jõhvi gümnaasium teeb tihedalt koostööd partnerite ja kogukonnaga. Seega kuulub tiitel ka meie headele koostööpartneritele, tänu kellele on meie õpilaste õpiteekond mitmekesisem, põnevam ja praktilisem.»