Välistudengid jooksid maaülikooli veterinaariaõppesse tormi

Kuni maikuu lõpuni said Euroopa Liidu riikide, Euroopa Majanduspiirkonna ning Gruusia, Šveitsi, Suurbritannia ja Türgi kodanikud esitada avaldusi kolmele ingliskeelsele õppekavale: veterinaarmeditsiini kuueaastasele bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavale ning kahele magistriõppekavale, milleks on maastikuarhitektuur ning keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes. Vastuvõtt kolmandast riikidest pärit üliõpilastele lõppes juba varem.

Eesti Maaülikooli õppeosakonna peaspetsialisti Vaike Reisneri sõnul oli ootuspärane, et kõige rohkem sooviavaldusi laekus veterinaarmeditsiini õppekavale. «Jällegi on näidanud väga suurt huvi meie juurde loomaarstiks õppima tulla Soome kandidaadid: kokku laekus sellele õppekavale 71 avaldust, sealjuures 46 kandidaati on Soomest. Meie loomaarstiõpe on tasemel ja see on teada nii lähiriikides kui ka kaugemal,» tõdes Reisner.