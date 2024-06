Valgamaa kutseõppekeskuses algas suvine sisseastumine

«Värsketel põhikooli lõpetajatel on meie juures võimalik saada üheaegselt nii keskharidus kui erialakutse, sellel suunal populaarsed on koka, mootorsõidukitehniku, ehituspuusepa ja tisleri, toitlustusteeninduse ja veokorraldaja-logistiku erialad, kus kolme aasta jooksul omandatakse nii üldharidus kui kutseoskused,» rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor Erni Ajaots. «Kes soovib aga ainult kutse omandamisega piirduda, saab põhihariduse baasil õppida näiteks abikokaks, puidutöötlejaks, rehvitehnikuks või kinnisvarahooldajaks. Nendel erialadel on õppeaeg lühem ning kestab aasta kuni poolteist.»