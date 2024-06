Tehnikaülikool alustas vastuvõttu doktoriõppesse

Doktorant-nooremteadur töötab oma juhendaja uurimisgrupis ning talle on nelja aasta jooksul tagatud vähemalt Eesti keskmise palgaga võrdväärne töötasu.

Tööstusdoktorantuuris saab era- või avaliku sektori organisatsiooni tippspetsialist kaitsta doktorikraadi teemal, mis on seotud tema tööandja teadus-, arendustöö või innovatsiooniga.

Viimase seisuga on tehnikaülikoolis 510 doktoranti, kellest 42 protsenti on naised. Tööstusdoktorante on ülikoolis ligi 60.