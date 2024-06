Teadust tegevaid andekaid naisi ootavad taas kopsakad stipendiumid

Kandideerima on oodatud teadlased, kes on doktorantuuris mõnes Eesti ülikoolis või teadusasutuses või on doktorikraadi omandanud mitte enam kui seitse aastat tagasi ja töötavad mõnes Eesti ülikoolis või teadusasutuses.

Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere tõdes, et teadusesse sisenemise barjäär kasvab üha kõrgemaks. «Eriti käänulised on teadlastee esimesed etapid naisteadlaste jaoks, kelle õlgadel on sageli mitmekordne koorem. Akadeemia soovib julgustada ja toetada säravaid noori naisteadlasi ning anda samas ühiskonnale sõnumi, et mida tugevam ja mitmekülgsem on meie teadus, seda helgem ja kindlam on Eesti tulevik.»