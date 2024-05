Noore Õpetlase stipendium lennutab noored mainekatesse välismaa kõrgkoolidesse

Igal aastal valitakse välja paarkümmend noort stipendiaati. Stipendiumi saamisega kaasneb kohustus rakendada omandatud teadmisi pärast õpingute lõppu Eesti hüvanguks. Sihtriikide osas on varasemalt olnud populaarsemad Holland, Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia. Lisaks on mindud õppima ka näiteks Rootsi, Itaaliasse, Lõuna-Koreasse ja Prantsusmaale.

Stipendiaatidest on tänaseks kujunenud kogukond, mille juured asuvad Eestis, aga liikmed paiknevad üle maailma. «Julgustame kandideerima koolilõpetajaid üle Eesti, sest noori, kelle unistuste ülikool asub välismaal, on igas koolis,» rääkis Noore Õpetlase stipendiumi algataja ja nõukogu esimees Tõnu Pekk.

Noore Õpetlase stipendiumiprogramm on Eesti ettevõtjate, kes tänaseks on kasvanud ligi 20-liikmeliseks ja kellest mitmed on stipendiumi toetanud rohkem kui 10 aastat, haridus- ja teadusministeeriumi ning haridus- ja noorteameti koostöös väljaantav stipendium, mille eesmärk on toetada Eestist pärit andekate noorte bakalaureuseõpinguid tunnustatud välisriigi kõrgkoolides.