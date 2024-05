Maateaduste tudeng: tundub ulme, aga tuleviku maavarad võivad tulla asteroididelt

«Ma julgen öelda, et olen keskkonnaprobleemide ja kliimamuutuste teemadel nüüdseks haritum kui suurem osa inimestest. Meie planeet on 4,54 miljardit aastat vana ning selle aja jooksul on nii mõndagi jõudnud kliimaga juhtuda. Tänu geoloogidele, kes on oma elu Maa arengu uurimisele pühendanud, on meil ka üsna hea arusaam kõigest, mis maa peal ja all on juhtunud ning mis seda põhjustanud on,» räägib maateaduste tudeng.