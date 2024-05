JUHIGA VÕI JUHITA: tudengite elektrivormel sai valmis

Tallinnas Vabaduse väljaku parklas on plaanis demosõit juhiga ja juhita. Samuti saab vormelit lähemalt vaadata, et tutvuda uusima tehnoloogia ja innovatsiooniga.

Võistlustulle läheb vormel juuli keskel Hollandi etapil stardinumbriga 124, sealt edasi ootavad Eesti üliõpilasi sellised kuulsad võidusõidurajad, nagu Red Bull Ring, Hockenheim ning Varano de' Melegari Itaalias, kus eestlasi on pikka aega edu saatnud.

Tudengivormeli valmimise taga on kokku 60 tudengit Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tehnikakõrgkoolist.

FS Team Tallinna kapteni Kristjan Taimla sõnul on nende eesmärk saada parimaks tudengivormeli meeskonnaks maailmas. «See tähendab, et lisaks töökindlale ja kiirele autole peame end tõestama ka energiaefektiivsuses, kurvisuutlikkuses ning kvalifikatsioonis. Samuti hinnatakse meeskonna teoreetilisi teadmisi ning peame esitlema kuluaruannet ning äriplaani.»

Taimla sõnul annab julgust ning lootust võidule eelmine edukas hooaeg, kus saadi kolmel võistlusel parim koht disainikaitsmisel. «See loob eelduse ka kiire vormeli arendamiseks. Meeskonnas on väga hea arusaam, miks me mida teeme ning sellekevadised ringiajad kinnitavad, et oleme liikumas õiges suunas,» lisas Taimla.

2024. aasta tudengivormel on nelikveoline, tippkiirus on 120 km/h, kiirendus nullist sajani on 1,9 sekundit, vääne on 1489 Nm, mass 170 kilo, akupaki pinge 600 V, akupaki mahtuvus 7,2 kWh ja aerodünaamiline survejõud tippkiirusel 4000 N.

Formula Student Team Tallinn on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli andekate tudengite meeskond, kes projekteerib ja ehitab igal aastal innovaatilise vormelauto rahvusvaheliseks insenerivõistluseks Formula Student. Meeskond ühendab erinevate erialade, nagu mehaanika-, elektroonika- ja tarkvaratudengid, et arendada ja võistelda tipptasemel tehnoloogiaga. Võistluse eesmärk on pakkuda praktilist õpikogemust, edendada insenerioskusi ja esindada Eestit edukalt rahvusvahelistel ringradadel.

Meeskonna peatoetaja on Milrem Robotics ning kuldsponsorid Harju Elekter, Skeleton Technologies, Ampler, Oshino ja GPV. Kokku panustab igal hooajal noorte inseneride arenemisse ligi sada ettevõtet Eestis.