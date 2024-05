Kiviõli riigikooli uueks direktoriks saab Ave Szymanel

Tema sõnul tuleb Kiviõli riigikooli puhul lähtuda piirkonna eripärast ning juba hästi toimivast põhimõttest, et kool loob tingimused ettevõtlike ja loovate noorte inimeste arenguks, eneseteostuseks ning liikumise järgmisele haridustasemele. Lisaks on oluline tagada sujuv üleminek eestikeelsele õppele.

Ave Szymanelil on pikaajaline töökogemus haridusvaldkonnas. Ta on praegu haridus- ja teadusministeeriumis kaasava hariduse valdkonna peaekspert ning varem on ta töötanud Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli direktorina, olnud SA Innove õppenõustamisteenuste arenduskeskuse ning ka karjääriinfo valdkonna juht. Szymanelil on sotsiaalteaduste magistrikraad organisatsioonikäitumise erialal.